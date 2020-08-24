Esnaftan Başkan Beyoğlu'na teşekkür AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ziyaret gerçekleştirdiği Sunay Caddesi ve Koşuyolu bölgesinde belediye tarafından 20 yıl sonra yapılan kaldırım yenileme ve parke taşı döşeme çalışmaları nedeniyle esnafın teşekkür mesajlarıyla karşılandı.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ziyaret gerçekleştirdiği Sunay Caddesi ve Koşuyolu bölgesinde belediye tarafından 20 yıl sonra yapılan kaldırım yenileme ve parke taşı döşeme çalışmaları nedeniyle esnafın teşekkür mesajlarıyla karşılandı.

Esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdüren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Koşuyolu bölgesinde güzel bir sürprizle karşılaştı. Çevrede yaşayan esnaf ve vatandaşlar, belediye tarafından bir süre önce tamamlanan kaldırım yenileme ve parke taşı döşeme hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. Koşuyolu bölgesi ve Sunay Caddesinde bir süre esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve talepleri hakkında belediyenin ilgili birimlerine talimatlar veren Başkan Beyoğlu, 20 yıl aradan sonra yapılan çalışma ile esnafın ağırlıkta yaşadığı bölgenin güzelleşmesinden dolayı kendisine teşekkür eden vatandaşların tutumu nedeniyle moral depoladı.

"Daha çok hizmet üreteceğiz"

Ziyaret sırasında caddede karşılaştığı vatandaşlara ve selamlaştığı iş yerlerinde esnaflara yeni tip korona virüs tedbirlerine uymaları için uyarılarda bulunmayı ihmal etmeyen Başkan Beyoğlu, esnafa yönelik mini bir fiyat denetimi de gerçekleştirdi. Vatandaşların yapılan hizmetleri beğenmesinin moral ve motivasyonlarını artırdığını belirten Başkan Beyoğlu, "Belediyeler, vatandaşların hizmeti en kolay yoldan alabileceği yerlerdir. Bu makamlar mazeret üretme yerleri olmayıp pratik yollarla çözüm üretme yerleridir. Hemşehrilerimizi yapılan hizmetlerden dolayı mutlu ve memnun görünce daha çok çalışmaya odaklanıyoruz. Halkımıza daha çok ulaşacağız, daha çok çözüm üretip milletimizi mutlu edeceğiz. Hizmet, sosyal ve gönül belediyeciliğinden asla taviz vermeyeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA