Esnaflara 25 bin lira kredi desteği Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, koronavirüs tedbirleri kapsamında ayrım yapılmaksızın tüm esnaflara 25 bin lira kredi verileceğini bildirdi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, koronavirüs tedbirleri kapsamında ayrım yapılmaksızın tüm esnaflara 25 bin lira kredi verileceğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli tedbirler alınarak, desteklemeler yapıldığını belirtti.

Hazine destekli kredilerden yararlanmak isteyen esnafların Kırşehir Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifine başvurmaları gerektiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan korovavirüs sebebiyle birçok işletme İçişleri Bakanlığı tarafından tedbir amacıyla belirsiz süreliğine kapatıldı. Bu sebeple de esnaf ve sanatkarımız maddi olarak zor bir süreçten geçiyor. Bu zor süreci esnaf ve sanatkarın en az sıkıntıyla atlatabilmesi amacıyla ayrım yapılmaksızın her esnafa kooperatiflerde kullanabildikleri 150 bin lira kredi limiti haricinde 25 bin liralık hazine destekli kredi tanımlandı. İsteyen her esnafın kooperatife başvuru yapmak koşuluyla kredisini hemen kullanabilecektir."

Kaynak: AA