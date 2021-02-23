Esnaf kefalet kredi hesaplama 2021 tablosu...

Esnaf kefalet kredi hesaplama 2021 tablosu esnaflar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs döneminde esnaf kefalet kredisi hesaplamasının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki esnaf kefalet kredi hesaplaması nasıl yapılır? detaylar haberimizde yer almaktadır.

Ticaret yada esnaf odaları üzerinden başvuru yapacağınız esnaf kredilerinin hesaplamaları belirlenen faiz üzerinden yapılmaktadır. Kullanılacak olan kredi miktarı vade ile faiz dahilinde hesaplama yapıldıktan sonra ele geçen net rakamın belli olabilmesi içinde bazı kesintiler uygulanır. Uygulanan kesintiler sonrasında ise net şekilde ödeme planınız seneye göre belirlenmektedir. Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kredisinin ödeme planı 3 ayda 1 olacak şekilde tayin edilmektedir. Esnaf kefalet kredi hesaplama 2021 tablosu...

ESNAF KEFALET KREDİ HESAPLAMA TABLOSU - 2021

2021 senesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası üzerinden verilen kredi faiz oranlarında ciddi değişiklikler yaşanmıştır. Bu değişiklikler sonrasında Esnaf Kefalet Kooperatif Odasındaki kredi faiz oranları ciddi bir şekilde artık gözlenmiştir. Kredi vade süresinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olup, 5 yıla yani 60 ay vade olacak şekilde verilmeye devam edilmektedir. Girmiş olduğumuz yeni yılda yapılan en son değişikler ise şunlardır.

Daha önceleri senelik %4.5 olarak verilen işletme kredisi %8.5faizli olarak verilmektedir.

Kayıt olmak için daha önce 6 aylık ticari faaliyeti artık Resmi Gazete ile 3 aya düşürüldü.

"Banka Komisyon Oranı" kesinti miktarları önceleri %2 uygulanırken sonra %1 ve en son olarak ise %0 olarak artık uygulanmaktadır.