Esnaf destek başvuru formu: 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, ne zaman verilecek?

Kovid 19 salgını hızla devam ederken bundan en çok etkilenen kesimlerden birisi de esnaflarda oldu. Devletin açıkladığı yeni yaptırımlarda esnafa yapılacak yardımlarda oldukça dikkat çekiyor. Peki, Esnaf destek başvuru formu: 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, ne zaman verilecek?

Salgının hızı yavaşlamaya başlasa da vatandaşlar maddi açıdan oldukça zorlanmaya devam ediyor. Peki, Esnaf destek başvuru formu: 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, ne zaman verilecek?

ESNAF DESTEK BAŞVURU FORMU NEDİR?

Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, esnafa yapılacak destek ile ilgili şu açıklamayı yaptı; "Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız.

ESNAF DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf desteğinden yararlanacakları açıkladı. İşte o açıklama; "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda yaklaşık 1 milyar 240 milyon liradan toplam 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz."