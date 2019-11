Esmek kurslarına büyük ilgi

04.11.2019 13:41

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kurslarının (ESMEK) eğitime destek, kişisel gelişim, yabancı dil, bilişim teknoloji, el sanatları, enstrüman ve müzik, spor, dans, tasarım ve mesleki alanlarında düzenlediği yeni dönem kurs kayıtları yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 5 bin vatandaşın kayıt yaptırdığı yeni dönem kurslarında eğitimler 5 ayrı merkezde devam ediyor.Her yaş grubundan vatandaşın ücretsiz olarak faydalandığı kurslara, yaklaşık 5 bin kişi kayıt yaptırdı. Özellikle kadınların, çocukların ve gençlerin kurslara büyük ilgi gösterdiğini ifade eden ESMEK yetkilileri, 71 Evler Mahallesi'ne açılacak yeni merkez ile önümüzdeki dönemde yaklaşık 7 bin kursiyerin kabul edileceğini belirttiler.

Kurslara gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Büyükerşen "2001 yılında ESMEK'i vatandaşlarımızın genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, meslek edinmelerini sağlamak, kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarını tekrar canlandırmak amacıyla kurmuştuk. Bugünse tüm bunların yanı sıra düzenledikleri sergiler, söyleşiler, konserler, geziler, eğitim çalışmaları ile toplumun her kesimine hitap eden ESMEK, çok önemli bir sosyal sorumluluk örneği haline geldi. 2001 yılından bugüne dek 250 bine yakın vatandaşımıza dokunmuşuz. Her yaştan insanımıza yönelik açtığımız kurslardan bu yıl 5 bin hemşehrimiz faydalanıyor. Her yıl artarak devam eden bu ilginin farkındayız ve merkezlerimizin sayısını arttırıyoruz. 2017 yılında açtığımız Gençlik Merkezi'nin ardından şimdi de 71 Evler Mahallemize bir merkez kazandırıyoruz. En kısa süre içerisinde bu merkezimizde faaliyete geçecek ve 71 Evler ile Emek mahalle sakinlerimiz bu merkezimizde ücretsiz kurslardan faydalanacak" dedi.

