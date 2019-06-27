Eşme Kaymakamı Özdemir, köyleri ziyaret etti
Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, Yeşilkavak köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.
Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, Yeşilkavak köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.
Özdemir, köy ziyaretleri kapsamında gittiği Yeşilkavak Köyü'nde vatandaşlarla toplantı yaptı.
Burada, köyün sorunları ve devam eden yatırımlara ilişkin bilgi veren Özdemir, vatandaşların taleplerini dinledi.
Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz mevsimi boyunca köyleri ziyaret edeceğini belirterek, sorunları yerinde tespit edip çözüm için çalıştıklarını ifade etti.
Kaynak: AA
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