ESL Türkiye Hafta 7 Çarşamba günü maçları bu akşam başlıyor!
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ESL Türkiye Hafta 7 Çarşamba günü maçları bu akşam başlıyor!

ESL Türkiye Hafta 7 Çarşamba günü maçları bu akşam başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

ESL Türkiye'de günün maçlarını sizler için derledik.

Her sene CS: GO severleri ekranlara kitleyen ESL Türkiye Hafta 7 Çarşamba günü maçları bu akşam başlıyor. Maçlar bu akşam 20.00'de başlayacak.

ESL Türkiye Hafta 7 Çarşamba günü maçlarına dair detaylar

Günün ilk maçı fastPay Wildcats - Şahangiller Espor arasında gerçekleşecek. BO2 üzerinden oynanacak maç için henüz harita seçimi yapılmadı. Takımların geçtiğimiz hafta sonuçlarına göz atacak olursak fastPay Wildcats, Çamlıca Espor karşısında 2-0'lık skorla galip geldi. Şahangiller Espor ise Team Spartan karşısında 2-0'lık skorla galip gelen taraf oldu. Puan durumuna göz attığımızda ise fastPay Wildcats 18 puanla 6. sırada yer alırken Şahangiller Espor 24 puanla 2. sırada yer alıyor.

Günün ikinci maçı Team Spartan - Sangal Esports arasında gerçekleşecek. BO2 üzerinden oynanacak maç için henüz harita seçimi yapılmadı. Takımların geçtiğimiz hafta sonuçlarına göz atacak olursak Team Spartan, Şahangiller Espor karşısında 2-0'lık bir yenilgi aldı. Sangal Esports ise HAXR.COM Esports karşısında 2-0'lık skorla galip gelen taraf oldu. Puan durumuna göz attığımızda ise Team Spartan 14 puanla 7. sırada yer alırken Sangal Esports 35 puanla 1. sırada yer alıyor.

Maçları ESL Türkiye Twitch kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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