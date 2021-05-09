ESL Türkiye CSGO Şampiyonası Playoff tarihleri belli oldu!
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ESL Türkiye CSGO Şampiyonası Playoff tarihleri belli oldu!

ESL Türkiye CSGO Şampiyonası Playoff tarihleri belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Maçların başlamasına son 2 gün!

Her sene CS: GO severleri ekranlara kitleyen ESL Türkiye CSGO Şampiyonası Playoff tarihleri belli oldu.

3800 Dolar ödül havuzlu playoffların başlamasına sayılı günler kaldı. Birinci takım 2300 ve ikinci takım 1500 Dolar ödülün sahibi olacak. Playoff takımlarına baktığımızda ise Sangal Esports turnuvanın şampiyon takımı olabilme oranı en yüksek takımı olarak göze çarpıyor.

Playoff tarihleri 11-12 Mayıs olarak belirlendi. İki gün boyunca maçlar 20.30'da start alacak. Eşleşmeler ise şu şekilde:

Şahangiller Espor - fastPay Wildcats

Sangal Esports - Çamlıca Espor

Ayrıca bu turnuva ilk defa HLTV'ye de eklendi. Şu anlık takımlarda "LOG Esports" olarak bir takım girdisi mevcut. HLTV ekibinin kısa süre içinde bu hatayı düzelteceğini umuyoruz. Tüm takımlara başarılar, şans sizinle olsun!

Kaynak: Playerbros

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