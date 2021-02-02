Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü yayınlanmayacak

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan hayranlarını üzecek kötü bir haber geldi. 9 Şubat akşamı yayınlanması beklenen yeni bölümün, ekrana gelmeyeceği öğrenildi.

DİZİNİN ÇEKİMLERİNE ARA VERİLDİ

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, o gün ekrana gelecek maç nedeniyle yayınlanmayacak. Sevilen dizinin bu nedenle çekimlerine de ara verildi. Dizinin yeni bölüm çekimleri pazartesi günü başlayacak.

DİZİYE YENİ TRANSFER

Dizi yayınlanmayacak yeni bölümü ile hayranlarını üzerken, diğer yandan kadrosuna heyecan yaratan yeni bir ismi dahil etti. Kadrosuna kattığı önemli isimlerle olay yaratan dizi bu kez, Serhat Parıl ile anlaştı. Ünlü oyuncu ekran gelecek yeni bölümde, izleyicinin karşısına Uğur karakteriyle çıkacak.