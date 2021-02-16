EDHO Alparslan öldü mü, Alparslan diziden ayrılıyor mu? Eşkıya Alparslan ölecek mi?

EDHO 182. bölüm fragmanıyla birlikte heyecan yaratan sorulardan birisi de Alparslan öldü mü? sorusu oldu. Alparslan vuruldu dizide. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alparslan öldü mü? Alparslan diziden ayrılıyor mu? Eşkıya Alparslan ölecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alparslan ölüyor mu? EDHO 182. bölüm fragmanıyla birlikte heyecan yaratan sorulardan birisi de Alparslan öldü mü? sorusu oldu. Alpaslan'ın vurulmasıyla savaşın sinyalleri verildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta İdris Reis'in kardeşi Demir oğlu Uğur'a Façalıların mekanına baskın yapması yönünde talimat veriyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alparslan ölüyor mu? Edho canlı izle! EDHO Alparslan ölecek mi? Yunus Emre Yıldırımer Kimdir?İşte detaylar haberimizde...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ALPARSLAN ÖLDÜ MÜ?

Alparslan vuruldu. Yunus Emre Yıldırımer'in altı sezondur başarılı bir şekilde hayat verdiği Alpaslan Çakırbeyli karakterinin diziye veda edip etmeyeceği yarın netlik kazanacak.

YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?

Yunus Emre Yıldırımer (d. 5 Şubat 1982), Arap kökenli Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.

Siirt'te dünyaya gelen Yunus Emre Yıldırımer ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'ne girdi ve buradan mezun oldu. Konservatuvar eğitimine devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile evlendi. İlk oyunculuk deneyimi, 2007 yılında yayınlanan Hatırla Sevgili ile oldu. Ardından Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde rol aldı. 2013 yılında vizyona giren Selam adlı sinema filminde rol aldı ve Senegal'e giden bir öğretmeni canlandırdı. Aynı zamanda tiyatroya da devam etti ve Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu'na dahil olarak tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Fatih-Harbiye adlı dizide Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'le başrolü paylaşarak bu dizide Şinasi rolünü canlandırdı.

Yunus Emre Yıldırımer 2015 yılından beri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.