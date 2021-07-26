Eşkıya'dan Yargı'ya flaş transfer

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ana kadrosunun önemli bir ismi Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu başrolleri paylaşacağı 'Yargı' dizisinin ekibine katıldı... İşte detaylar...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türk dizileri tıpkı ülke gündeminde olduğu gibi yeni sezonda "adalet"i arayacak. Adalet temalı diziler sektöre damga vuracak. Bu projelerden biri başarılı senarist Sema Ergenekon'un uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk adı Rekabet, son adı Yargı olan projesi... Savcı Ilgaz ile avukat Ceylin'in etkileyici hikayesini beyazcama taşıyacak olan Ay Yapım imzalı projenin yakında okuma provaları başlayacak. Ali Bilgin'in yönetmen koltuğuna oturacağı projede Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu başrolleri paylaşacak.

Uğur Aslan'ın da kadrosunda olduğu diziye flaş bir transfer yapıldı. Uzun süredir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan rolüne hayat veren Hüseyin Avni Danyal "Yargı" dizisiyle anlaştı. Usta oyuncu yakın zamanda bir kısmı Gökçeada'da çekilen MGX Film imzalı "Daha İyi Bir Yarın" filminde rol almıştı.

Kaynak: Snob Magazin