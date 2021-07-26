Eşkıya'dan Yargı'ya flaş transfer
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eşkıya'dan Yargı'ya flaş transfer

Eşkıya'dan Yargı'ya flaş transfer
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ana kadrosunun önemli bir ismi Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu başrolleri paylaşacağı 'Yargı' dizisinin ekibine katıldı... İşte detaylar...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türk dizileri tıpkı ülke gündeminde olduğu gibi yeni sezonda "adalet"i arayacak. Adalet temalı diziler sektöre damga vuracak. Bu projelerden biri başarılı senarist Sema Ergenekon'un uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk adı Rekabet, son adı Yargı olan projesi... Savcı Ilgaz ile avukat Ceylin'in etkileyici hikayesini beyazcama taşıyacak olan Ay Yapım imzalı projenin yakında okuma provaları başlayacak. Ali Bilgin'in yönetmen koltuğuna oturacağı projede Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu başrolleri paylaşacak.

Uğur Aslan'ın da kadrosunda olduğu diziye flaş bir transfer yapıldı. Uzun süredir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan rolüne hayat veren Hüseyin Avni Danyal "Yargı" dizisiyle anlaştı. Usta oyuncu yakın zamanda bir kısmı Gökçeada'da çekilen MGX Film imzalı "Daha İyi Bir Yarın" filminde rol almıştı.

Eşkıya'dan Yargı'ya flaş transfer

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Derya Uluğ Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Hakan Reçber Rachid Ghezzal Gedson Fernandes Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eşkıya'dan Yargı'ya flaş transfer - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 16:15:21. #1.15#

title