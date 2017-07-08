Eskişehirspor Kulübünün 52. kuruluş yıl dönümü Porsuk Çayı üzerine kurulan platformda kutlandı.



İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinde Porsuk Çayı üzerine kurulan platform ve çay kenarındaki alanlarda kutlamalara katılan taraftarlar, "Bando Es-Es" eşliğinde tezahüratlar yaptı.



Eskişehirsporlu futbolcular Erkan Zengin, Hürriyet Gücer, Uğur İnceman, Bilal Aziz Özer, Kayacan Erdoğan, Dorukhan Toköz, Furgan Polat ve Enes Akgün de etkinliğin yapıldığı alana geldi.



Takım kaptanı Erkan Zengin, burada yaptığı konuşmada, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'e çıkma sözünü yerine getiremediklerini belirterek, "Buraya bugün Eskişehirspor taraftarı için geldik. Şimdilik burada 8 futbolcu varız ancak daha iyi transferler hafta içi olacak." diye konuştu.



Konuşmanın ardından etkinliğe katılan yüzlerce taraftarın yaktığı meşaleler ise renkli görüntülere sahne oldu.