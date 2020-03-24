Eskişehir Valisi Çakacak'tan anlamlı tweetler Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, atmış olduğu iki anlamlı tweet ile 65 yaş üzeri vatandaşları uyardı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, atmış olduğu iki anlamlı tweet ile 65 yaş üzeri vatandaşları uyardı.

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının tehlike olduğuna değinen Çakacak, ilk tweetinde şu ifadelere verdi:

"Değerli büyüklerimiz, Türk toplumunun, sizlerin geçmişten gelen bilgi ve birikimine ihtiyacı var. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğiniz tavsiyelere ihtiyacı var. Siz sağlıklı olun. Hayatınızı ve ülkemizin geleceğini riske atmayın."

Büyüklerin birer yol gösterici olduğunu anımsatan Vali Çakacak ikinci mesajında ise, "Bizler, saygıyı ve sevgiyi, doğruluk ve dürüstlüğü, vatanımıza, milletimize ve şanlı Türk bayrağımıza bağlı olmayı, büyüklere hürmet, küçüklere şefkat göstermeyi, incinsek de, incitmemeyi, siz çok değerli büyüklerimizden öğrendik. Bizlere öğreteceğiniz daha çok şeyler var" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA