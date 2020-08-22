ESKİŞEHİR TIR'ını, gelin arabası yaptı
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ESKİŞEHİR TIR'ını, gelin arabası yaptı

TIR'ını, gelin arabası yaptıESKİŞEHİR'de, TIR şoförü damat Ozan Turan (27), gelin Gamze Tekin'i (25) baba evinden gelin arabası yaptığı aracının çekicisiyle aldı.

22.08.2020 14:26 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:32

TIR'ını, gelin arabası yaptı

ESKİŞEHİR'de, TIR şoförü damat Ozan Turan (27), gelin Gamze Tekin'i (25) baba evinden gelin arabası yaptığı aracının çekicisiyle aldı. Turan, "Tek hayalim buydu. Gelin hanıma söyledim, sağ olsun kırmadı. Hayalimi gerçekleştirdi" dedi. TIR şoförü Ozan Turan, bugün yapılacak düğünü için gelin arabası olarak, aracının çekicini süsledi. Turan, gelin Gamze Tekin'i baba evinden almaya tüllerle süslü çekiciyle gitti. Tekin'i alıp, şoför arkadaşlarının TIR'larının da yer aldığı konvoy eşliğinde Eskişehir'e getirdi.

En büyük hayalinin kullandığı aracı gelin arabası yapmak olduğunu belirten Turan, "Ben yıllardır TIR şoförlüğü yapıyorum. Tek hayalim buydu. Gelin hanıma söyledim, sağ olsun kırmadı. Hayalimi gerçekleştirdi. Bizi, TIR şoförü arkadaşlarım tanıştırdı. Çok mutluyuz" dedi.

Gamze Tekin de "'TIR yoksa, damat yok' dediler. Ben de kabul ettim. Artık o nereye, ben oraya gideceğim" diye konuştu. Konvoyla bir süre şehir turu atan çift, daha sonra evlerine gitti.

ESKİŞEHİR TIR'ını, gelin arabası yaptı

Kaynak: DHA

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