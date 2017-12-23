Eskişehir Otomobil, Ters Yola Girip Karşıdan Gelen Otomobile Çarptı: 2 Ölü 2 Yaralı

Otomobil, ters yola girip karşıdan gelen otomobile çarptı: 2 ölü 2 yaralı



ESKİŞEHİR'de otomobil, ters yola girip karşıdan gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı, kazada normal yolunda gitmekte olan otomobilde bulunan 2 kişi öldü, diğer otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.



Kaza, Eskişehir-Ankara karayolunun 30'uncu kilometresindeki Mahmudiye kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametinden Eskişehir istikametine gitmekte olan sürücü henüz belirlenemeyen 26 GB 573 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda bölünmüş yolda refüjden atlayarak ters yola girdi ve karşıdan gelmekte olan Rahmi Coşkun'un (57) kullandığı 38 RC 973 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan dışarı çıkan 38 RC 973 plakalı otomobilin sürücüsü Rahmi Coşkun ile yanında oturan Cemal Dinç (57) olay yerinde öldü.



26 GB 53 plakalı otomobilde bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen ağır yaranan 2 kişi, ambulanslarla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Bu arada karşı yola giren 26 GB 573 plakalı otomobilin motoru araçtan fırlayarak seyir halindeki 34 LH 037 plakalı otomobil sol arka tarafına çarptı. Ölen Rahmi Coşkun ile Cemal Dinç'in cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.