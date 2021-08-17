Eskişehir Orman Fidanlığında yetiştirilen fidanlar, güney illerinde yanan ormanların yerine dikilecek
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Eskişehir Orman Fidanlığında yetiştirilen fidanlar, güney illerinde yanan ormanların yerine dikilecek

Eskişehir Orman Fidanlığında yetiştirilen fidanlar, güney illerinde yanan ormanların yerine dikilecek
Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Güncel

Kuruluşundan bu yana yaklaşık 1 milyar fidan üreten Eskişehir Orman Fidanlığında yetiştirilen fidanlar, son günlerde bazı illerde meydana gelen yangınlarda zarar gören alanların yeşillendirilmesi için kullanılacak.

Kuruluşundan bu yana yaklaşık 1 milyar fidan üreten Eskişehir Orman Fidanlığında yetiştirilen fidanlar, son günlerde bazı illerde meydana gelen yangınlarda zarar gören alanların yeşillendirilmesi için kullanılacak.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1937 yılında kurulan 1695 dekar alana sahip tesiste karaçam, kızılçam, fıstık çamı, sedir, akasya, akçaağaç, badem, ceviz ve dişbudak gibi fidanların dikime hazır olduğu bildirildi.

Açıklamada, ısı, nem ve gübre dengesine dikkat edilerek 11 milyon fidanın yetiştirildiği, 1 yaşından 10 yaşına kadar her boydan fidanın bulunduğu Eskişehir Orman Fidanlığından, Manavgat başta olmak üzere bölgeye fidan gönderileceği aktarıldı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Afyonkarahisar'da ise 2 fidanlığın bulunduğu belirtilen açıklamada, Sorkun ve Şuhut fidanlıklarında da karaçam, sedir, mahlep, akasya, badem, akçaağaç ve dişbudak türlerinden 3 milyon fidanın yanan sahalara gönderileceği duyuruldu.

Eskişehir Orman Fidanlığında yetiştirilen fidanlar, güney illerinde yanan ormanların yerine dikilecek
Eskişehir Orman Fidanlığında yetiştirilen fidanlar, güney illerinde yanan ormanların yerine dikilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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Eskişehir Orman Fidanlığında yetiştirilen fidanlar, güney illerinde yanan ormanların yerine dikilecek - Haberler
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