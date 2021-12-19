ESKİŞEHİR - Milli eskrimci Nisanur Erbil olimpiyat hedefi için kılıç sallıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Gençler dünya ikincisi ve yıldızlar Avrupa şampiyonu milli eskrimci Nisanur Erbil, 2024 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olimpiyat oyunlarına katılmayı hedefliyor.

Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası'na katılan 18 yaşındaki milli sporcu, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu

Nisanur Erbil, 2016 yılında Samsun'daki okulunda yapılan yetenek taraması sırasında eskrimle tanıştığını, bundan bir yıl sonra ise Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne geldiğini söyledi.

Çalışmaların ardından bir yıl içinde milli takıma seçildiğini ifade eden Nisanur, 4 yıldır ay yıldızlı formayla Türkiye'yi yurt dışında temsil etmenin gururunu yaşadığını vurguladı.

Gençler dünya ikinciliği ve yıldızlar Avrupa şampiyonluğu dahil çok sayıda derecesinin bulunduğunu aktaran Erbil, 3 ay sonunda belindeki sakatlığını atlatmasının ardından ilk turnuvasına Eskişehir'de katıldığını bildirdi.

Turnuvalara katılmayı çok özlediğini ifade eden milli sporcu, şöyle konuştu:

"Maç yapmayı çok özledim. O yüzden heyecanlıyım. Eskrimin özlenince çok daha güzel oynanan bir branş olduğunu düşünüyorum. İnşallah her şey güzel olur. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sürekli kamp sürecindeyiz. Önümde gençler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonalarım var. Büyüklerde de şampiyonalardan güzel dereceler elde etmek istiyorum. Tabii ki uzun vadede hedefim olimpiyat. İlk hedefim 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak. Olimpiyattaki rakiplerime göre yaşım çok daha genç. Olimpiyatlarda sonuçların ne olacağı belli olmaz, herkes birbirini yenebiliyor. Eğer olimpiyatlara katılırsam madalyayı da hedeflemiş olurum."

Nisanur Erbil, eskrimin çağın önemli branşlarından biri olduğuna işaret ederek, küçük yaşlarda başlanması halinde bu sporun dikkat ve odaklanma konularında fayda sağladığını belirtti.

Eskrimde ferdi ve takım olarak yarışılmasının avantajlarına değinen Nisanur, çocuklara ve gençlere eskrim sporuyla ilgilenmelerini önerdi.