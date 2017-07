Eskişehir Hesna Nine 50 Yıl Sonra Hem Işığa, Hem de Televizyona Kavuştu

Hesna nine 50 yıl sonra hem ışığa, hem de televizyona kavuştu



ESKİŞEHİR'in daha önce merkeze bağlı köyü olan Kıravdan Mahallesi'nde 68 yaşındaki oğlu Durmuş Usu ile birlikte hayvancılıkla uğraşan 91 yaşındaki Hesna Usu, 50 yıl sonra elektriğe kavuştu. Hesna ninenin evine televizyon da kuruldu.



Evlerinin 1967 yılında yapıldığını, o günden buyana hiç elektriklerinin olmadığını anlatan Hesna nine eşinin 1976 yılında vefat ettiğini söyledi. Elektrik olmadığı için evinde buzdolabı ve televizyonunun da bulunmadığını, sadece pille çalışan radyo dinlediğini belirten 4 çocuk annesi Hesna Usu'nun yarım asırdan beri elektriksiz yaşamasının gazetelerde yer almasından sonra önce evinin yanına elektrik direği dikildi, ardından da evine elektrik tesisatı döşenerek odasına ampul takılıp ışığa kavuşturuldu.



Odasını duvarına 82 ekran bir televizyon da takılıp kurulumu yapılan Hesna nine, bir tek buzdolabının kaldığını söyleyerek şöyle konuştu:



"50 sene sonra çok şükür ışığıma kavuştum. Başbakanıma, Cumhurbaşkanıma çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun devletime milletime, benim için çalışanlara. Allah bin kat razı olsun. Önce ışığım, şimdi de televizyonum geldi çok mutluyum. Bir buzdolabım kaldı. Daha önce haşhaş yağı yaktım, mazot yaktım, gaz yaktım, tüp yakıyordum, onu da yakamıyordum, söndüremiyordum. Şimdi ışığa kavuştum çok mutluyum, çok seviniyorum."