Eskişehir eski eşinin satırlı saldırısına uğrayan kadın yaşam savaşı veriyor

12.10.2019 17:58

Eski eşinin satırlı saldırısına uğrayan kadın yaşam savaşı veriyor

Eskişehir'de, 6 ay önce boşandığı eşi Yalçın Özalpay'ın (52) satırlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Ayşe Tuba AArslan (45) kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor. Kızının durumunun halen çok kritik olduğunu ifade eden Serdar Arslan, 'Kanın durmasını bekliyorlar. Yüzde yüz ölüm durumu var. Çünkü satırla kafasına iki sefer vurmuşö dedi.

Eskişehir'de, 24 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Yalçın Özalpay ile Ayşe Tuba Arslan, yaklaşık 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Ayşe Tuba Arslan, eşinden şiddet gördüğü için Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak uzaklaştırma kararı aldı. Anaokulunda aşçı yardımcısı olarak çalışan Ayşe Tuba Arslan akşam işten çıktıktan sonra minibüse binip Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'na geldi. Burada minibüsten inen Ayşe Tuba Arslan'ı takip eden Yalçın Özalpay elindeki satırla eski eşine saldırdı. Arslan'ı aldığı darbelerle yüzünden ve kafatasından ağır yaralandı. Olayı gören mahalleli Özalpay'a saldırırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Özalpay, yaklaşık 100 metre kaçtıktan sonra bir otomobilin önüne oturdu. Saldırgan bu sırada gelen polis ekiplerince elindeki satırla yakalanarak gözaltına alındı.

DURUMU KRİTİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ayşe Tuba Arslan halen yaşam savaşı veriyor. Yoğun bakım ünitesinde tutulan kızının olduğu hastaneden yakınlarıyla birlikte ayrılmayan baba Serdar Arslan (68) ise gelecek iyi haberleri bekliyor. Eski damadı olan Yalçın Özalpay'ın kendilerini pompalı tüfekle öldüreceğine dair tehditler savurduğunu anlatan baba Arslan, kızının hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.

'SATIRLA KIZIMIN KAFASINA VURMUŞ'

Saldırgan Yalçın Özalpay'ın kızı Ayşe Tuba Arslan'a satırla kafasına vurarak yaraladığını hatırlatan Serdar Arslan, "Nasıl bir insafsızsa ben ona hayvan bile diyemem. Eve geldim polisler gelip kapıyı açtı. Benim içime şüphe düştü. Kızımı aradım telefona cevap vermedi. Bir daha aradım. Polis memuru 'tıp fakültesine gelin' dedi. Akşam saat 18.00 sularıydı, beyinde ödem oluşmuş. Beyinde kanama olmuş. Tansiyonu falan düşmüş. Kanın durmasını bekliyorlar. Yüzde yüz ölüm durumu var. Çünkü satırla kafasına iki sefer vurmuş. Beyin hava alınca ödem oluşmuş. Yüzüne de satır vurmuş dudağına kadar. Elleri ve kolları paramparça. Belki 20 kere şikayet ettik. Sürekli git gel. Sürekli şikayet ettik. Söylediği kelimeleri gidip inkar ediyor. Şahidimiz olmadığı için takipsizlik kararı geliyor" dedi.

Ayşe Tuba Arslan'ın hastanedeki tedavisi sürerken, olaydan sonra gözaltına alınan saldırgan Yalçın Özaplay'ın Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA