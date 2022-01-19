Eskişehir'deki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'deki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Eskişehir'deki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Burak Özdemir idaresindeki 34 BIJ 258 plakalı otomobil, Eskişehir-Alpu kara yolunda Nazmi Yaman'ın kullandığı 42 D 1885 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Özdemir ile Emre Tosun, Özge Taşlak ve Serap Korkar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Süleyman Çetinkaya idaresindeki 26 BV 310 plakalı kamyonet ise Yenikent Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan Çetinkaya ile Hüseyin Suna, sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Eskişehir'deki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

Eskişehir, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title