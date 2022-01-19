Eskişehir'deki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Burak Özdemir idaresindeki 34 BIJ 258 plakalı otomobil, Eskişehir-Alpu kara yolunda Nazmi Yaman'ın kullandığı 42 D 1885 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Özdemir ile Emre Tosun, Özge Taşlak ve Serap Korkar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Süleyman Çetinkaya idaresindeki 26 BV 310 plakalı kamyonet ise Yenikent Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan Çetinkaya ile Hüseyin Suna, sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri