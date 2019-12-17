Eskişehir'deki kültür ve sanat dernekleri öğrencilere burs için bir araya geldi

17.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:49

Eskişehir'deki Emirdağlılar Vakfı (EVAK); ihtiyaç sahibi öğrencilere burs toplamak için, 'Emirdağ'dan Esintiler' müzik ve şiir dinletisi düzenledi.



Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Eskişehir Şairler Derneği (EŞAD), Eskişehir Şairler Yazarlar Ozanlar Derneği (EŞYODER) ve Eskişehir Kültür ve Sanat Derneği (ESKÜDER)'nin sanatçıları ve şairleri de Emirdağlılar Vakfı'nın bu etkinliğine gelerek destek verdi.



Eskişehir'deki Emirdağlılar Vakfı Başkan Vekili Mehmet Kahya, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, "İhtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmesi, öncelikli işlerimizden birisidir. Bu konuda burs veren hayırseverlere ve burs temini için gayret gösterenlere teşekkür ederim. Birlik ve beraberlik halinde üstesinden gelemeyeceğimiz iş yoktur. Bu günümüzde bizlere destek veren sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.



Etkinlikte Eskişehirli şair ve folklor araştırmacısı Fikret Akın; 'Emirdağ Esintileri' kitabını, tüm geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlanmak üzere, kitabını imzalayarak okuyucularına verdi. Emirdağ Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mesut Acet etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Şair ve folklor araştırmacısı Fikret Akın; bugüne kadar hazırladığı 10 kitabı dahil, bu 11'nci kitabı da, bütün gelirlerini, Emirdağlılar Vakfı'na, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek üzere bağışlamıştır. Bu örnek davranışından ötürü kendisini kutluyorum. Şair ve folklor araştırmacısı Fikret Akın'ın imzaladığı 'Emirdağ Esintileri' kitabı; Vakfımızın yayın organı olan ve Eskişehir'in en uzun soluklu kültür ve sanat dergisi olan 'Emirdağ' dergimizde, 22 yıl boyunca, Emirdağ kültürü, folkloru, gelenekleri, görenekleri, adetleri, töresi, türküleri, manileri, ninnileri, ağıtları, masalları, hikayeleri, bilmeceleri ve oyunlarını kapsayan yazıları, derlenerek kitap haline getirilmiştir. Editörlüğünü yaptığım kitabın görselleri de; yine Emirdağlı usta sanatçı Adnan Durmaz, fotoğraf sanatçısı Battalgazi Barlas, ressam Mehtap Konrat ve Emirdağ Dergisi arşivine aittir" dedi.



Emirdağlı mahalli sanatçı Hamza Halaç, aşık Zakir Algül, saz ve ses sanatçıları Hasan Bakırcı ve Behçet Sönmez ile ses sanatçısı İtriye Biçer, Sevgi Demir söylediği Eskişehir ve Emirdağ türküleri ile sanatseverleri coşturdular.



Moderatörlüğünü Mesut Acet'in yaptığı programda; EVAK, EŞAD, EŞYODER ve ESKÜDER'li sanatçılar ve şairler, Emirdağ türküleri söylediler ve Emirdağ temalı şiirlerini okudular. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Eskişehirli tanınmış sanatçısı Mithat Körler ve Emirdağlı sanatçı Bülent Çıraklı, Emirdağlıları yalnız bırakmadı. EŞAD Başkanı Kenan Demirel, ESKÜDER Başkanı Gazi Durusu ve EŞYODER Başkan Yardımcısı Minever Sezer de programa katıldılar. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA