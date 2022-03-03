Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın yaralandı - Haberler

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Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın yaralandı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın yaralandı

Eskişehir'de yolun karşısına geçerken tramvayın çarptığı işitme ve konuşma engelli kadın yaralandı.

Eskişehir'de yolun karşısına geçerken tramvayın çarptığı işitme ve konuşma engelli kadın yaralandı.

Çamlıca Mahallesi Doğanşehir Sokak'ta yolun karşısına geçmek isteyen Zeynep Boztaş'a (38) Batıkent-SSK seferini yapan tramvay çarptı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Çamlıca Mahallesi, Eskişehir, Tramvay, Engelli, Güncel, Haberler

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