Eskişehir'de trafik kazası, 3 kişi yaralandı
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Eskişehir'de trafik kazası, 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de trafik kazası, 3 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişilik aileden 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişilik aileden 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İnönü-Kütahya karayolu 14. kilometresinde meydana geldi. Muhammet İleri kullandığı 26 LE 363 plakalı tıra, aynı yönde 03 NH 668 plakalı otomobiliyle ilerleyen Kadir Duran arkadan çarptı. Araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kazayı 03 NH 668 plakalı otomobilin sürücüsü ve yolcu Güllü Duran yara almadan atlatırken, araçta bulunan yolcular Emine Duran (19), Ezgi Duran (15) ve Muhammet Efe Duran (14) hafif şekilde yaralandı. Yaralıların tedavileri kaza yerinde ayakta yapıldı.

Her iki araçta da maddi hasarın meydana geldiği kazada İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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