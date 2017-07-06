Eskişehir'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki 26 VD 153 plakalı tır, Sivrihisar-Eskişehir karayolundaki köprülü kavşakta, Furkan Kaplan'ın kullandığı 38 YF 102 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüsü Kaplan ile Ali Çolak olay yerinde yaşamını yitirdi.



Yaralanan Osman Ekinci ile kimliği henüz belirlemeyen bir kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.



Kaplan ve Çolak'ın cenazeleri, incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.



Tır şoförü Mustafa K. gözaltına alındı.