Eskişehir'de Halk Otobüsü Tırla Çarpıştı

Eskişehir'de Halk Otobüsü Tırla Çarpıştı

Eskişehir'de halk otobüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Eskişehir'de Halk Otobüsü Tırla Çarpıştı

Eskişehir'de halk otobüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Serdar Ege yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait 26 GA 295 plakalı halk otobüsü, Eskişehir-Ankara kara yolu Alpu Kavşağı yakınlarında, İlyas Yıldız'ın kullandığı 10 VV 356 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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