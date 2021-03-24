Eskişehir'de FETÖ sanığı eski kadın subay 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehir'de FETÖ sanığı eski kadın subay 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi

24.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:39
Eskişehir'de FETÖ sanığı eski kadın subay 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan eski kadın subaya hapis cezası verildi.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan eski kadın subaya hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, eski üsteğmen tutuksuz sanık D.E.Ç. ve avukatı hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Aleyna Tilki Jason Statham
Spor Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de FETÖ sanığı eski kadın subay 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 11:41:18. #1.16#
title