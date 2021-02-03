Eskişehir'de elini et kıyma makinesine kaptıran 3 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı
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Eskişehir'de elini et kıyma makinesine kaptıran 3 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı

03.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:17
Eskişehir'de elini et kıyma makinesine kaptıran 3 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı

Eskişehir'de elini et kıyma makinesine kaptıran 3 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir'de elini et kıyma makinesine kaptıran 3 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Çamlıca Mahallesi Budaklı Sokak'taki bir evde yaşayan Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki çocuğu Ali Al Ahmet, dün akşam saatlerinde evde et çekildiği sırada elini kıyma makinesine sıkıştırdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, kıyma makinesinin etlerin konulduğu kısmını söktü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Ali Al Ahmet'in kesik ve ezik bulunan sol eli, acil serviste makineden çıkarıldı. Çocuk ameliyata alındı.

Uzman Cerrah Dr. Kenan Güvenç'in yer aldığı operasyon yaklaşık 3 saat sürdü. Küçük çocuğun sol el üçüncü parmağı ampute edilirken, diğer parmakları ve eli başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Dr. Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ameliyatla küçük çocuğun elini ve diğer parmaklarını kurtardık. Şu anda takiplerini yapıyoruz. Bir süre sonra tüm el ve parmaklarını kullanmaya başlayacak." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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