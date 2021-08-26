Eskişehir'de Çocuk Hakları Birimi, çocuklar için Üstüm Başım Toprak Atölyesi düzenledi
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Eskişehir'de Çocuk Hakları Birimi, çocuklar için Üstüm Başım Toprak Atölyesi düzenledi

Eskişehir'de Çocuk Hakları Birimi, çocuklar için Üstüm Başım Toprak Atölyesi düzenledi
Bültenler - Haberler | Güncel

Çocuklara toprağın, suyun önemini anlatabilmek için düzenlenen atölye Seyitgazi ilçesinin Doğançayır Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Köy yaşamını 1 gün boyunca tecrübe edinen çocuklar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanları tanıyarak, kümesten yumurta topladılar. Ayçiçek, karpuz, şeker pancarı tarlalarını gezen çocuklar, tarlalardan ürün de topladılar.Doğançayır Mahallesi sakinlerinden tereyağı ve yoğurt yapımını da öğrenen çocuklara, birim yetkilileri tarafından tarım ve hayvancılığın önemi anlatıldı. Eylül ayı boyunca devam edecek atölyede çocuklara doğanın korunmasının önemi anlatılacak. Üstüm Başım Toprak Atölyesi'ne katılan 10-12 yaş arasındaki çocuklar son olarak, Doğançayır'da fidan dikimi yaptı.

Tüm insanların en önemli haklarından biri olan temiz çevrede yaşama hakkı için, doğanın korunmasının çok önemli olduğunu belirten Çocuk Hakları Birimi yetkilileri, "Geleceğin büyükleri çocuklarımıza doğal yaşımı, düzenlediğimiz atölyemiz ile anlatmak istedik. Burada doğa ile iç içe bir gün geçiren çocuklarımızın, bundan sonraki yaşamlarında bu günün etkisinin büyük olacağına inanıyoruz. Gelecek nesilleri korumak ve yaşatmak için doğayı korumalıyız" diyerek atölye çalışmasının amacını açıkladılar.

Kaynak: Bültenler

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