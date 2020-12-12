Eskişehir'de bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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Eskişehir'de bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

12.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:12
Eskişehir'de bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Eskişehir'de bir şüphelinin iki apartmandan bisiklet çalması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Eskişehir'de bir şüphelinin iki apartmandan bisiklet çalması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Yenibağlar Mahallesi Özbek Sokak ile Büyükdere Mahallesi Söğütlü Sokak'taki apartmanlardan bisikletleri alarak uzaklaşan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı.

Henüz kimliği tespit edilemeyen şüphelinin evlerin zillerini çalıp, kimsenin çıkmadığını fark edince bisikletleri alıp götürdüğü belirlendi.

Çalınan bisikletlerden birinin sahibi Hakan Çetinkuş (45), gazetecilere yaptığı açıklamada, apartmanın girişinde kilitli halde bulunan bisikletinin çalındığını belirterek, hırsızın önce sokakta keşif yaptığını söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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