ESKİŞEHİR - Asliye ceza hakimi Adalet Sarayı'nda resim sergisi açtı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de asliye ceza hakimi Salih Berktaş Kevserkul, kişisel resim sergisini Eskişehir Adalet Sarayı'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Serginin açılışına katılan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı konuşmada, emekli olacak Salih Berktaş Kevserkul'un 40 yıldan fazla süre görev yaptığını belirterek, hayatının yeni döneminde başarı dileğinde bulundu.

Kevserkul'un sadece hakimliğiyle değil resim yapma yeteneği ve sanatçı yönüyle de bilindiğini belirten Ayyıldız, "Hakim Kevserkul'un resim yeteneğinin yanı sıra çok güzel romanları var. Bu anlamda kalan ömrünü de sanatsal etkinliklerle geçireceğine inanıyorum." dedi.

Hakim Salih Berktaş Kevserkul ise 40 yılı aşkın süreyle adalet hizmetinde bulunduğunu hatırlatarak, "Son günlerimizde adaletin bir de sanat ve edebiyata da uzak olmadığını gösterebilmek için kendi uğraş alanlarımızda resim sergisi ve kitap imzası günleri düşündük. İlgilenen sayın misafirlere çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, hakim, savcı ve diğer ilgililer sergiyi gezdi.