Eskişehir'de 9 uyuşturucu sanığına hapis cezası istemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eskişehir'de 9 uyuşturucu sanığına hapis cezası istemi

16.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:44
Eskişehir'de 9 uyuşturucu sanığına hapis cezası istemi

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında 15 yıl ile 35 yıl arasında değişen hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında 15 yıl ile 35 yıl arasında değişen hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Savcılığınca, tutuklu sanıklar A.G. (29), B.M. (36) ve C.B. (35) ile tutuksuz E.Ü. (41), F.S. (21), F.C. (35), K.B. (26), N.Ö. (34) ve T.A. (24) hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanıklara "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıldan 35 yıla kadar değişen hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı 10 operasyonda, sanıkların üzerlerinde çok sayıda satışa hazır uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca iddianamede, sanıkların uyuşturucuyu satmak amacıyla bulundurduğu ifade edildi.

Davanın görülmesine ilerleyen günlerde Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağır müebbet hapis cezası onandı
Son dakika gündem: Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağır müebbet hapis cezası onandı
Eşi ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Eşi ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Son dakika haber | Miras tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika haber | Miras tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet istemi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Merve Dizdar Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Neymar Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de 9 uyuşturucu sanığına hapis cezası istemi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 16:55:05. #1.14#
title