Eskişehir'de 350 nüfuslu mahalleye koronavirüs karantinası

ESKİŞEHİR'in Mihalgazi ilçesine bağlı 350 nüfuslu Karaoğlan Mahallesi, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

ESKİŞEHİR'in Mihalgazi ilçesine bağlı 350 nüfuslu Karaoğlan Mahallesi, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Kaymakam Şahin Arsal başkanlığında toplanan Mihalgazi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, son günlerde vaka sayında artış görülen Karaoğlan Mahallesi'nde karantina uygulanmasına karar verdi. Mahalleye giriş-çıkışlarının kısıtlanacağı karantina sürecinde, kahvehane ve halı sahaların kapatılmasına, ilk ve orta okullarda da uzaktan eğitim yapılması kararlaştırıldı.Jandarma ekiplerinin girişinde önlem aldığı mahallede yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı