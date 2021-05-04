Eskişehir'de 3 kişilik Tokkal ailesinin katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor
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Eskişehir'de 3 kişilik Tokkal ailesinin katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor

Eskişehir'de 3 kişilik Tokkal ailesinin katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de 3 kişilik Tokkal ailesinin, evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de 3 kişilik Tokkal ailesinin, evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya maktul İlkay Tokkal'ın eski ortağı tutuklu Mehmet Şerif B. (29) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mehmet Şerif B. savunmasında, Tokkal ailesinin evdeki cansız bedenlerin bulunmasından bir gün önce, öldürülen İlkay Tokkal'ın iş yerine gidip birbirlerine sarıldıklarını, bir saat kaldıktan sonra ayrıldığını söyledi.

Mahkemenin adaletine güvendiğini ifade eden sanık, savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Adaletinize güveniyorum. Benim vicdanım rahat. Ben böyle bir şey yapmadım. Ben 3 saat önce İlkay abinin yanındaydım, benimle şakalaştı. Yanımızda arkadaşları vardı. Aradığınız katil ben değilim, katil dışarıda. 50 kez söyledim, ben yapmadım. Ben burada yatmaya razıyım, yeter ki katili bulun."

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanığın, İlkay ve Emel Tokkal'ı "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme", 4 yaşındaki Ali Doruk Tokkal'ı "kasten öldürme" ve delilleri yok etme" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

???????Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katında 16 Şubat'ta İlkay (42) ve Emel (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk Tokkal'ın cansız bedenleri bulunmuştu. Bıçaklanarak yaşamını yitirdiği belirlenen aile üyelerinin öldürülmesiyle ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince özel ekipler oluşturulmuştu.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen, ailenin yakınları ve komşularının ifadelerine başvuran ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Bu kişilerden, cep telefonu tamiri ve satışı yapan İlkay Tokkal'ın eski ortağı Mehmet Şerif B. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi
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