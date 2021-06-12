Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İsmail Güngör idaresindeki 26 ES 858 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun 3. kilometresinde önüne çıkan köpeğe çarparak duran Zulyar Gulcalı'nın kullandığı 34 KU 3430 plakalı otomobil ile Ertuğ Türkmen yönetimindeki 26 ACT 102 plakalı otomobile çarptı.

Kazada hafif şekilde yaralanan 8 kişi 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Önüne çıkan köpeğe çarparak duran Zulyar Gulcalı, "Sabah Bilecik'ten yola çıktım, Ankara'ya doğru gidiyordum. Köpek birden önüme çıktı, çarpmamak için frene bastım. Duramadım ve köpeğe çarptım. Çarpmayla birlikte köpek savruldu, ben de durdum. Arkamdan gelen araçta yavaşladı ve durdu. Bana çarpmadı ama üçüncü gelen otomobil önündekine, o da bana çarptı. Tek sevincimiz kötü bir kaza olmadı. Köpeğe de bir şey olmadı çok şükür. Herkese geçmiş olsun." dedi.

Kazayı yara almadan atlatan köpeğe ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri su vererek sakinleştirdi.

Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Karar Resmi Gazete'de! Meclis'te deniz salyasına yönelik bir araştırma komisyonu kurulacak
Karar Resmi Gazete'de! Meclis'te deniz salyasına yönelik bir araştırma komisyonu kurulacak
Ankara yine sele teslim! Sağanak yağmur, su baskınlarına yol açtı
Ankara yine sele teslim! Sağanak yağmur, su baskınlarına yol açtı
Emekli amirallerin bildirisi soruşturmasında 99 şüphelinin ifadesi tamamlandı
Emekli amirallerin bildirisi soruşturmasında 99 şüphelinin ifadesi tamamlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Sedat Peker Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hasibe Eren Acun Ilıcalı Selçuk Balcı
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Roland Garros Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 15:41:33. #1.15#

title