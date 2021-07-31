Eskişehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Eskişehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Eskişehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Cem Kırcal idaresindeki 26 BN 682 plakalı otomobil, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Derbent mevkisinde, İbrahim Kandemir'in kullandığı 03 ABE 782 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Kandemir'e ait otomobildeki Ferhat Kunak olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ile Elif Kırcal, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ferhat Kunak'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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