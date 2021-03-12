Eskişehir'de 11 FETÖ sanığına 1 yıl 13 aydan 6 yıl 3 aya kadar hapis cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Eskişehir'de 11 FETÖ sanığına 1 yıl 13 aydan 6 yıl 3 aya kadar hapis cezası verildi

12.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:50
Eskişehir'de 11 FETÖ sanığına 1 yıl 13 aydan 6 yıl 3 aya kadar hapis cezası verildi

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan 13 sanıktan 9'u 6 yıl 3'er, 2'si de 1 yıl 13'er ay hapse mahkum edildi, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan 13 sanıktan 9'u 6 yıl 3'er, 2'si de 1 yıl 13'er ay hapse mahkum edildi, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, terör örgütünün sözde eğitim kurumlarında yer aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan 13 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Döne Y, Fazilet K, Güldaniye Ç, Hatice K, Kadriye Y, Marife Ö, Nuray P, Şahin Y. ve Zehra Y. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, Engin Ç. ve Nevin G. ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 1 yıl 13'er ay hapisle cezalandırıldı.

F.K. ve N.S'nin ise beraatine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Caner Erkin Ali Şansalan Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de 11 FETÖ sanığına 1 yıl 13 aydan 6 yıl 3 aya kadar hapis cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:52:37. #1.15#
title