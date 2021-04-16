Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Seyitgazi Belediyesinin iş birliği hizmete dönüşüyor!

Yıllardır çözülemeyen sorunlar Seyitgazi Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa çalışmalar ile bir bir çözüme kavuşuyor.

Kırka Mahallesi Borkent Sitesi ve 24 Evlerin bulunduğu bölgede uzun yıllardır süre gelen yoğun yağışların yarattığı sorunlara çözüm olmak için Belediye Başkanı Sayın Uğur Tepe'nin girişimleriyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ ekipleri 'Büz Çalışması' başlattı. Uzun bir hat boyunca yapılacak olan büz çalışması bölgenin yağışlardan sonra yaşadığı su birikmesi gibi problemlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Kırka Mahallemizdeki çalışma alanını ziyaret eden Başkanımız Tepe incelemelerde bulunarak:

''Uzun süredir bu bölgede yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanan sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Daha öncesinde sorun tespitini yaptığımız bölgemizde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ ekipleri büz çalışmalarına başladılar. Destekleri için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Sayın Ayşe Ünlüce' ye ve ESKİ ekiplerine teşekkür ederiz.'' dedi.

Kaynak: Bültenler