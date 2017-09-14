Eskipazar Dernekler Birliği'nden Tso Başkanı Özcan'ı Ziyaret Etti.

Eskipazar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Eskipazar Dernekler Birliği Başkanı Niyazi Küçükyılmaz ve iş adamları, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Tuncay Özcan'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette Karabük-Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi bölgesi ile ilgili fikir alış verişinde bulunan heyet, OSB alanının kazanılmasında büyük emeği ve gayreti olan TSO Başkan Özcan'a teşekkür ederek her zaman destek vereceklerini söyledi. - KARABÜK