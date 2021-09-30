Eski uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldürmüş (4) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldürmüş (4)

Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Haberler | Güncel
Eski uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldürmüş (4)

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILARHatay'ın İskenderun ilçesinde eski uzman çavuş Turgay Mert'in boğarak öldürdüğünü söylediği kızı Aleyna, oğlu Ahmet Ali Mert ve eşi Aynur Mert'in cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından memleketleri Osmaniye'ye getirildi.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski uzman çavuş Turgay Mert'in boğarak öldürdüğünü söylediği kızı Aleyna, oğlu Ahmet Ali Mert ve eşi Aynur Mert'in cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından memleketleri Osmaniye'ye getirildi. Cenazeler, ilk olarak Rahime Hatun Mahallesi'ndeki Aynur Mert'in babaevine götürüldü. Burada alınan helalliğin ardından Asri Mezarlık Camii'ne getirilen cenazeler, kılınan cenaze namazı sonrası belediye mezarlığında toprağa verildi.


Eski uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldürmüş (4)

Eski uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldürmüş (4)

Eski uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldürmüş (4)

Eski uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldürmüş (4)

Eski uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldürmüş (4)

Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Abdullah Öcalan
Magazin Yiğit Marcus Aral
Spor Şans Oyunları Oğuzhan Özyakup Kemal Kılıçdaroğlu Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Jerome Powell Oğuzhan Özyakup Mahmut Özer Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eski uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldürmüş (4) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 17:29:57. #1.11#