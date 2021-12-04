Eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit, son yolculuğa uğurlandı

ANKARA (İHA) - Eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit, Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğa uğurlandı.

58'inci Hükümet'te Turizm Bakanlığı, 59'uncu Hükümet'te Turizm Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan Güldal Akşit, Ankara'da İbni Sina Hastanesi'nde geçtiğimiz gün çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bugün ise Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile Güldal Akşit, son yolculuğa uğurlandı. Akşit'in cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve ailesi katıldı. Akşit'in cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Akşit'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANKARA