Eski Susurluk Belediye Başkanı İsmail Güneş'in oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
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Eski Susurluk Belediye Başkanı İsmail Güneş'in oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

09.02.2021 09:33 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:36
Eski Susurluk Belediye Başkanı İsmail Güneş'in oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, eski Susurluk Belediye Başkanı İsmail Güneş'in oğlu Doğan Güneş yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, eski Susurluk Belediye Başkanı İsmail Güneş'in oğlu Doğan Güneş yyaşamını yitirdi.

Doğan Güneş'in (35) kullandığı 10 DG 222 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu'un 238. kilometresi Ertuğrul Viyadüğü mevkisinde, Mehmet İrik idaresindeki 35 ANT 122 plakalı çekiciye bağlı 10 ACV 195 plakalı römorka arkadan çarptı.

Kazada, eski Susurluk Belediye Başkanı ve eski AK Parti İlçe Başkanı İsmail Güneş'in oğlu Doğan Güneş olay yerinde hayatını kaybetti.

Güneş'in cenazesinin bugün Susurluk Çarşı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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