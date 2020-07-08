Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal, geçtiğimiz haftalarda Survivor'dan elendi. Öcal, yarıştığı dönemde karşı takımda olan Cemal Can'ı desteklediğini belirterek şampiyon olması için elenen yarışmacıların hayranlarından SMS yardımı istedi.

Survivor'dan elenen oyuncu Mert Öcal, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Yarışmada Ünlüler takımında yarışan Mert, rakip takımında olan Cemal Can'ın şampiyon olması için sosyal medya kullanıcılarını organize etmeye çalıştı.

"CEMAL CAN'I ŞAMPİYON YAPALIM"

Twitter hesabından Survivor'la alakalı paylaşım yapan Mert Öcal, "Beni çok rahatsız eden bir kitle var aşırı kuduruk herkese saldıran herkesin sosyal medya hesaplarını taciz eden. Herkese hakaret eden. Buna karşılık elenen bütün yarışmacıların fan clublerini tek bir çatı altında toplayıp Cemal Can'ı şampiyon yapmayı öneriyorum. Var mısınız?" dedi.

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Mert Öcal'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce yorum aldı. Sosyal medya kullanıcılarının yarısı Öcal'ı desteklerken bir kısmı da yarışmacılardan Barış Murat Yağcı'nın birinci olması gerektiğini ileri sürdü.