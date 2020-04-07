Eski Sovyet coğrafyasında Korona: Tehlike aynı ama algı ve önlemler çok farklı Hakan Aksay ile Kuzey Gündemi'nde bugün | -"Özbek, Kazak ve Kırgızlar önlem alıyor, Türkmen ve Tacikler pasif" Rus.azattyq.org sitesi, Orta Asya'nın Korona ile mücadelesini analiz etti.

Hakan Aksay ile Kuzey Gündemi'nde bugün | -"Özbek, Kazak ve Kırgızlar önlem alıyor, Türkmen ve Tacikler pasif" Rus.azattyq.org sitesi, Orta Asya'nın Korona ile mücadelesini analiz etti. -Yusuf Karataş, Evrensel Gazetesi'nde Suriye'deki Türk-Rus işbirliğini ele aldı: "Türkiye ya cihatçılarla ya da Rusya ve Suriye ile karşı karşıya gelecek" -"Koronavirüs Ukrayna'da çok hızlı yayılabilir. Batı, Kırım'ın Rusya'ya bağlandığını kabul etmeye başladı" Gazeteci-yazar Okay Deprem Kuzey Gündemi'nin sorularını cevapladı. Kaynak: DailyMotion.com