Eski sevgilisini vuran Cansu: Adımı ağzına düzgün alsın - Haberler
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Eski sevgilisini vuran Cansu: Adımı ağzına düzgün alsın

Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Haberler | Güncel

KARAMAN'da konuşmak için gittiği parkta eski sevgilisi İsmail Ö.'yü (31) tabancayla ateş ederek sağ elinden ve bacağından yaralayan Cansu A. (27) polis yakalandı.

KARAMAN (DHA) - KARAMAN'da konuşmak için gittiği parkta eski sevgilisi İsmail Ö.'yü (31) tabancayla ateş ederek sağ elinden ve bacağından yaralayan Cansu A. (27) polis yakalandı. Adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin 'Neden vurdunuz' sorusuna Cansu A. "Kimsenin namusu ortada değil. Benim adımı ağzına alırken düzgün alsın" diyerek cevabını verdi.

Olay, 16 Kasım günü saat 23.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 714 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Ö. eski sevgilisi Cansu A. ile konuşmak için parka geldi. Aracından indiği sırada Cansu A., tabancayla peş peşe ateş etti. Sağ eline 1, bacağına da 2 mermi isabet ederek İsmail Ö. kanlar içinde kaldı. Cansu A. ise aracına binip olay yerinden uzaklaştı.

VURULDUKTAN SONRA YARDIM İSTEDİ

Aracına binip yaralı olarak Ahmet Yesevi Caddesi'ne gelen İsmail Ö., burada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İsmail Ö. adrese gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Ö.'nün tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayın ardından kaçan Cansu A., polis tarafından bugün yakalandı. Emniyette susma hakkını kullanan ve adliyeye sevk edilen Cansu A. gazetecilerin 'Neden vurdunuz' sorusuna Cansu A. "Kimsenin namusu ortada değil. Benim adımı ağzına alırken düzgün alsın" cevabını verdi.


Eski sevgilisini vuran Cansu: Adımı ağzına düzgün alsın

Eski sevgilisini vuran Cansu: Adımı ağzına düzgün alsın

Eski sevgilisini vuran Cansu: Adımı ağzına düzgün alsın

Eski sevgilisini vuran Cansu: Adımı ağzına düzgün alsın

Eski sevgilisini vuran Cansu: Adımı ağzına düzgün alsın

Eski sevgilisini vuran Cansu: Adımı ağzına düzgün alsın

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