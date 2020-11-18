Eski sevgilisine bıçakla saldırdı
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Eski sevgilisine bıçakla saldırdı

18.11.2020 13:46 | Son Güncelleme: 18.11.2020 13:59
Eski sevgilisine bıçakla saldırdı

İZMİT'te E.Ö., iş yerini bastığı eski sevgilisi F.K.'ye bıçakla saldırdı.

İZMİT'te E.Ö., iş yerini bastığı eski sevgilisi F.K.'ye bıçakla saldırdı. Boğuşma sırasında hafif yaralanan genç kız kaçarken, E.Ö., bu kez de kendisini bacağından bıçakladı.

Olay, öğle saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi Eski Postane Sokak'taki bir iş hanında meydana geldi. E.Ö., eski sevgilisi F.K.'nin çalıştığı ofise gelerek genç kız ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği bıçağı çıkaran E.Ö., F.K.'ye saldırdı. Boğuşma sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde hafif çizikler oluşan genç kız, ofisten koşarak kaçtı. F.K.'yı ofiste arayıp bulamayan E.Ö., elindeki bıçakla kendisini bacağından yaraladı.İş hanındaki kişilerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kendisini bacağından yaralayan E.Ö.'yü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İş hanından kaçarak polise sığınan F.K. de ekipler tarafından farklı bir hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Eski sevgilisine bıçakla saldırdı
Eski sevgilisine bıçakla saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sebahattin AYDIN

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