Eski Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir vefat etti
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Eski Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir vefat etti

Eski Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir vefat etti
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

Eski Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir, hayatını kaybetti.

Eski Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir, hayatını kaybetti.

Özdemir için yarın TBMM'de tören düzenlenecek. Özdemir'in cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Gölbaşı Mezarlığında toprağa verilecek.

1939'da doğan Özdemir, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Çeşitli kamu görevlerinde bulunan Özdemir, TBMM'de 20. Dönem Samsun Milletvekilli olarak görev yaptı.

Özdemir, evli ve iki çocuk babasıydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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Eski Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir vefat etti - Haberler
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