Eski Sağlık Bakanı Özsoy'un vefat eden eşi memleketinde toprağa verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski Sağlık Bakanı Özsoy'un vefat eden eşi memleketinde toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Eski Sağlık Bakanı Özsoy'un vefat eden eşi memleketinde toprağa verildi

Eski Sağlık Bakanı Dr. Halil İbrahim Özsoy'un vefat eden eşi Şerife Özsoy gözyaşları arasında memleketinde toprağa verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Eski Sağlık Bakanı Dr. Halil İbrahim Özsoy'un vefat eden eşi Şerife Özsoy gözyaşları arasında memleketinde toprağa verildi.

Şerife Özsoy 80 yaşında Ankara'da yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Özsoy için memleketi olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Sökmen, İl Genel Meclisi Bolvadin Abdülkadir Emrullahoğlu ile Özsoy ailesi ve sevenleri katıldı. Özsoy'un cenazesi kılınan namazın ardından Bolvadin Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan, eski Bakan Özsoy da yaklaşık 4 yıl önce vefat etmişti. - AFYONKARAHİSAR

Eski Sağlık Bakanı Özsoy'un vefat eden eşi memleketinde toprağa verildi

Eski Sağlık Bakanı Özsoy'un vefat eden eşi memleketinde toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Halil İbrahim Özsoy, Karahisar, Hisarcık, Ankara, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title