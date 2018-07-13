Eski Pakistan Başbakanı, İngiltere'den Döner Dönmez Havalimanında Tutuklandı

Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile yargılanan eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, tedavi gören eşini ziyaret etmek için gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'dan döner dönmez, Lahor Havalimanı'nda kızı Meryem Şerif ile birlikte tutuklandı.

HAPSE GİRMEYİ KABUL ETTİ

Pakistan'a dönüp hapse girmeyi kabul ettiğini açıkladıktan sonra, Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi tarafından, eski Başbakanı karşılamak için kampanya başlatılmıştı.

KENDİSİNİ KARŞILAMAYA GELENLERİ SELAMLAYAMADAN TUTUKLANDI

Şerif, yapılan çağrı sonrası havalimanına kendisini karşılamaya gelen kalabalığı selamlayamadan güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Başbakanlık yaptığı süre içerisinde yolsuzluk yaptığı iddia edilen Şerif, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.