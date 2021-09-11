Eski nişanlısını rahatsız edince, devreye kuzenler girdi! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar - Haberler
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Eski nişanlısını rahatsız edince, devreye kuzenler girdi! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Eski nişanlısını rahatsız edince, devreye kuzenler girdi! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar

Konya'da ayrıldığı nişanlısının kuzenleri tarafından kaçırıldığı ve darbedilerek uçurumdan atıldığı iddia edilen kişi ağır yaralandı. Kısa sürede yakalanan şahıslar, Nurullah O'nun kuzenlerini ayrıldıktan sonra rahatsız ettiğini ve bu yüzden kendisini kaçırıp darbettiklerini söyledi.

Merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde polis ekipleri, bir kişinin gece saatlerinde evinden kaçırılarak darbedildiğini ve uçurumdan atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ekipler, dağlık alanda yaptıkları araştırma neticesinde Nurullah O'yu (29) ağır yaralı ve baygın halde buldu. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Nurullah O. yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ESKİ NİŞANLISININ KUZENLERİ YAPMIŞ

Olayın ardından çalışma başlatan polis, Nurullah O'nun kaçırıldığı aracın, eski nişanlısı S.U'nun kuzenleri Hüseyin U. (28) ile İlyas T'ye (28) ait olduğunu belirledi. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

KUZENLERİNİ RAHATSIZ ETTİĞİ İÇİN YAPMIŞLAR

Emniyete götürülen zanlıların, Nurullah O'yu, kuzenleri S.U'yu ayrıldıktan sonra rahatsız etmeyi sürdürdükleri için kaçırdıklarını ve darbettiklerini söyledikleri öğrenildi. İşlemlerinin ardından "nitelikli kasten yaralama", "nitelikli cinsel saldırı" ve "nitelikli yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eski nişanlısını rahatsız edince, devreye kuzenler girdi! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar - Haberler
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