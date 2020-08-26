Eski muhtara onlarca kişi aynı anda saldırdı Erzurum'da eski muhtar, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen grubun saldırısına uğradı.

Erzurum'da eski muhtar, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen grubun yumruklu saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ESKİ MUHTARA YUMRUKLU SALDIRI

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Toparlak köyü eski muhtarı olduğu belirtilen R.Ö., Mahallebaşı semtinde pazar ortasında, aralarında husumet bulunan bir grubun saldırısına uğradı. Kahvehanede oturan muhtar, tekme ve yumruklu saldırıda bir anda yerde kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kaçmaya çalışan eski muhtarın aracının arkasından koşarak kovalayan grup burada da saldırmaya devam etti. Kavga, çevredeki vatandaşların çabası ile sonlandırılmaya çalışıldı. Polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA